Spoiler e immagini per Boruto 186: il Team 7 cerca vendetta

La battaglia tra i ninja del Villaggio della Foglia e la misteriosa Organizzazione Kara si sta momentaneamente combattendo dietro le quinte. Infatti, prima di vedersela con gli Interni del gruppo criminale, il Team 7 di Boruto: Naruto Next Generations dovrà battersi con un pericoloso Esterno.

Sconfiggendo Deepa, Boruto, Sarada e Mitsuki hanno finalmente dimostrato il loro valore attirando l'attenzione del Settimo Hokage, il quale ha sfidato suo figlio in combattimento per dimostrargli che gli strumenti scientifici ninja non sono malvagi.

Inviati in missione insieme allo scienziato Katasuke, i tre giovani ninja hanno imparato che è l'utilizzo di questi strumenti a renderli buoni o cattivi. Tuttavia, oltre ad apprendere questa lezione, il Team 7 ha dovuto fare i conti con una grave perdita.

Alla ricerca del misterioso Recipiente perduto da Kara, Konohamaru e Mugino sono stati attaccati da delle misteriose marionette e da un Esterno che si è rivelato essere Ao. Questo clamoroso tradimento, ha mandato un ninja della Foglia di Boruto incontro al suo terribile destino.

Ma Boruto, Sarada e Mitsuki non intendono scordare il loro compagno e partono subito in cerca di vendetta. Nell'episodio 186 dell'anime, intitolato "How You Use It" e in uscita il 14 febbraio, il Team 7 si scontrerà con Ao. Sarà lui la prima vittima del "Talk no Jutsu" di Boruto? Nella puntata precedente, una confessione d'amore è stata omessa nell'anime di Boruto. Scopriamo le dinamiche interne di Kara in Boruto.