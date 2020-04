Spoiler e immagini da Demon Slayer capitolo 202: l'intervento basterà?

Sembra essere ormai vicino al finale Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba. Ormai da diversi tankobon, Koyoharu Gotouge ha portato avanti la lotta definitiva tra cacciatori di demoni e le armate di Kibutsuji Muzan. E negli ultimi capitoli abbiamo visto come siano arrivata la morte per alcuni personaggi di Demon Slayer.

Ma gli eventi accaduti nel capitolo 201 di Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba hanno sicuramente sconvolto le carte in tavola. Tanjiro è diventato il nuovo ricettacolo di Kibutsuji Muzan, diventando colui che può ambire al ruolo di re dei demoni, conquistando addirittura la luce del Sole.

I primi spoiler del capitolo 202 di Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba vedono ancora una volta la lotta contro il sangue di Muzan, stavolta in Tanjiro. Inosuke non riesce a colpire Tanjiro e crolla, mentre Zenitsu guarda la scena allibito. Nelle retrovie però sta arrivando Nezuko che si avvinghia subito al corpo del fratello.

Tanjiro la morde fino probabilmente a succhiarne un po' di sangue, ma la ragazza non molla la presa. Nonostante sarebbe facile togliersela di dosso, Tanjiro non le fa nulla e invece pensa ad attaccare gli altri elementi presenti in zona. Mentre Nezuko gli parla e cerca di farlo tornare umano come fece lui con lei nei primi capitoli, Tanjiro prosegue con una sorta di trasformazione.

Intanto in lontananza, Kanao si è risvegliata. Mezza cieca dopo lo scontro con Douma, ha con sé il farmaco sintetizzato da Shinobu e Tamayo per far tornare umani i demoni. È l'unica ad averlo e riutilizza la sua tecnica oculare a costo di diventare cieca per aiutare Tanjiro. Mentre riesce ad avvicinarsi abbastanza per applicare la siringa, il ragazzo la colpisce perforandole il ventre.

Tuttavia l'intervento è riuscito, sarà abbastanza la medicina per riportare il protagonista di Demon Slayer al suo stato naturale? In calce potete osservare le prime immagini leak del capitolo.