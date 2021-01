Spoiler e immagini per My Hero Academia 299: conosciamo la storia di un eroe

La guerra è finita, almeno all'apparenza. C'è bisogno di leccarsi le ferite, di riprendersi dai disastri arrivati nel corso dell'ultimo periodo e per questo Kohei Horikoshi lancia una nuova fase di My Hero Academia che sta facendo da tramite tra il vecchio e il nuovo arco narrativo.

Abbiamo rivisto in ospedale tanti hero feriti: Bakugo e Todoroki sembrano essersi abbastanza ripresi, c'è poi Gran Torino che ha rischiato davvero tanto, Aizawa che ha perso una gamba e infine Deku che non si è ancora svegliato. My Hero Academia 299 però non si concentrerà su nessuno di loro: le prime anticipazioni, tra testi e immagini trapelati in rete, ci fanno capire che il protagonista del capitolo sarà un altro eroe.

Gli spoiler di My Hero Academia 299 ci mostrano Hawks e Best Jeanist. Il primo è riuscito a non morire e lo vediamo in uno stato pietoso, ma comunque in grado di andare fuori dall'ospedale. Dimesso, viene accompagnato da Best Jeanist e nel capitolo veniamo a conoscenza del passato di Hawks. Il padre del giovane ha ucciso tante persone per soldi ma Hawks adorava invece l'hero Endeavor. Proprio l'eroe fiammeggiante catturò il padre di Hawks davanti al ragazzo che non credeva ai suoi occhi.

La famiglia di Hawks in quel momento si spaccò. Poi vediamo nel presente i due in macchina, con Best Jeanist che ferma al volo un gruppo di villain. Intanto il duo di eroi si dirige in una casa e una lettera della madre di Hawks fa capire che è stata quella a rivelare a Dabi il vero passato dell'eroe alato. Viene poi svelato il modo in cui è stata finta la morte di Best Jeanist. Alla fine il duo sembra trovare il modo per aiutare Endeavor dalla sua situazione politica.

Non è stato ancora rivelato se Hawks sarà ancora in grado di fare l'eroe, e non sembrano esserci poi novità sul protagonista di My Hero Academia.