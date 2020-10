Spoiler e immagini per ONE PIECE 994: tanti fuochi d'artificio prima della pausa

Dopo tre capitoli di fila, ONE PIECE torna in pausa. Stavolta però sarà una pausa brevissima, di solo una settimana a differenza della scorsa imprevista di due. Potremo quindi prenderci la prossima settimana per pensare e riflettere sui futuri svolgimenti del manga. Intanto però c'è ancora il capitolo 994 di ONE PIECE da leggere.

Eravamo rimasti, con i primi spoiler di ONE PIECE 994, alla dichiarazione di Yamato. C'erano state poche informazioni sul capitolo che però ora si rivela nella sua interezza con alcune pagine spoiler e traduzioni amatoriali.

Finisce la mini avventura con Capone Bege e la sua ciurma che si allontanano da Dressrosa con la famiglia di Laura e Chiffon riunita. Ma il nocciolo della questione è nelle pagine successive: continua la battaglia con Kaido che assiste mentre Kin'emon utilizza le sue tecniche di fuoco per curare la ferita di Kiku. Kaido ritorna in forma umana e dice di essere sempre stato un ammiratore dei samurai e della loro ideologia sulla morte. L'imperatore sembra non aver risentito più di tanto dei danni precedenti dei Foderi Rossi.

Rufy e il suo gruppo incontrano altri due headliners, uno col corpo di giraffa e l'altro col corpo di gallina, ma Sanji e Jinbe se ne sbarazzano facilmente. Sul palco principale invece Queen annuncia che gli Oni di ghiaccio continueranno ad aggredire tutti quelli presenti per un'ora, momento in cui moriranno per gli effetti della malattia. Sia i samurai di Orochi che i pirati di Kaido vengono assaliti mentre la Superstar lancia anche un gioco: dopo aver lanciato la fiala dell'antidoto ad Apoo, vuole che tutti lo inseguano. Apoo dovrà rimanere vivo e con la fiala tra le mani finché non sarà rimasto più nessuno sul piano e per questo inizia la sua caccia.

Si torna poi alla battaglia tra Yamato e Sasaki, con la ragazza che protegge Momonosuke da altri colpi senza troppi problemi. Dopo aver sconfitto un sottoposto di Sasaki, Yamato rivela il suo vero nome e che è disposta a morire per il legittimo shogun dell'isola. ONE PIECE 994 arriverà su MangaPlus alle ore 17:00 di domenica primo novembre.