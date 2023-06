Spoiler iniziali per Dragon Ball Super 94: Pan all'attacco

Dopo aver sorpreso il pubblico con la comparsa di Black Freezer, Toyotaro ha proseguito la narrazione di Dragon Ball Super con l'adattamento di Super Hero, un arco narrativo che ripercorre le vicende dell'ultimo film anime del franchise. L'uscita del prossimo capitolo si avvicina, ma che cosa accadrà ai super eroi di Dragon Ball?

L'uscita di Dragon Ball Super 94 è prevista ufficialmente per il 20 giugno 2023 su MangaPlus, il portale web e completamente gratuito di Shueisha. Con la pubblicazione ormai prossima, è stata pubblicata la prima vignetta Draft che ci anticipa quel che vedremo nel corso del capitolo.

Dopo il grande scontro con Broly e le riflessioni sulla meditazione di Goku e Vegeta, in Dragon Ball Super 93 il Fiocco Rosso entra in azione. I vertici dell'organizzazione criminale intendono colpire Gohan, ma il figlio di Goku è diventato uno studioso che esce di casa solamente sporadicamente. Per attirarlo allo scoperto, il leader Magenta incarica i suoi sgherri di rapire la figlia Pan. Piccolo, infiltrato nel QG del Red Ribbon, farà parte della missione.

Il capitolo 94 di Dragon Ball Super riprenderà la storia proprio da quel punto, come possiamo vedere dalla vignetta incompleta condivisa dall'autore Toyotaro. Gli agenti del Red Ribbon, tra cui Piccolo, proveranno a rapire la piccola Pan, che però è già una guerriera di prim'ordine. Nello sketch la vediamo infatti mettere al tappeto il soldato #15 del Red Ribbon con un poderoso pugno allo stomaco. Il prossimo Draft di Dragon Ball Super 94 verrà pubblicato il 14 giugno 2023.