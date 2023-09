Spoiler iniziali per ONE PIECE 1092: la Marina a tutta potenza

Il manga di ONE PIECE sta per tornare con un nuovo, esplosivo capitolo. L'arco narrativo dell'Isola del Futuro ha messo in contrapposizione i Mugiwara alla Marina, ma a quanto pare questa battaglia ci riserberà un'altra, grande sorpresa. La forza militare del Governo Mondiale deciderà di giocare il tutto per tutto?

A due settimane dal debutto del capitolo 1091 di ONE PIECE, Eiichiro Oda tornerà a sorprenderci. Il 17 settembre 2023 è prevista l'uscita di ONE PIECE 1092, anticipata da alcuni spoiler iniziali che già infiammano i lettori.

A Egghead stanno per esplodere due grandi battaglie. La prima vede contrapporsi l'Imperatore Rufy all'Ammiraglio Kizaru, un combattimento che andrà a vendicare l'umiliazione subita da Cappello di Paglia nell'arcipelago Sabaody. La seconda battaglia cominciata in ONE PIECE 1091 coinvolge Zoro e Rob Lucci, che aveva provato a uccidere Vegapunk con l'inganno. Forse, nel prossimo capitolo non ci saranno solo questi due scontri.

Gli spoiler di ONE PIECE 1092 pubblicati dal leaker @OP_SPOILERS2023 mettono in risalto la figura del Grand'Ammiraglio Sakazuki. Considerata la presenza di Borsalino e quella dell'Astro di Saggezza Saint Jaygarcia Saturn, appare strana la scelta della Marina di scomodare anche il suo numero uno. Per quale motivo anche Akainu si trova a Egghead? Probabilmente il Grand'Ammiraglio potrebbe essere alle calcagna della misteriosa nave di Barbanera avvistata nei pressi del laboratorio di Vegapunk. Secondo quanto suggerito dall'insider Pewpiece, questo sarà un capitolo molto valido.

Il leaker specifica che la serializzazione procederà poi senza intoppi. Con l'uscita del live action di ONE PIECE su Netflix, il maestro Oda è libero da altri lavori e può concentrarsi sul suo manga. Dopo ONE PIECE 1092 non ci sarà pausa e ciò vuol dire che il capitolo 1093 arriverà il 24 settembre.