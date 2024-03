Spoiler iniziali per ONE PIECE 1111: il risveglio di un antico alleato

Con il capitolo 1110 di ONE PIECE Egghead si è trasformata in un campo di battaglia. Il conflitto si è fatto ancor più acceso con l'arrivo di nuovi, potenti nemici, i quali hanno cominciato a sbarazzarsi delle forze che osavano opporsi all'ordine del Governo Mondiale. E ora, come procederà la storia in ONE PIECE 1111?

Quando mancano ancora diversi giorni al debutto ufficiale del capitolo, è grazie al leaker @pewpiece se sono arrivati i primi spoiler su ONE PIECE 1111. Cominciamo con ordine e scopriamo quel che succederà sull'Isola del Futuro.

Le forme yokai dei Cinque Astri di Saggezza di ONE PIECE hanno messo a soqquadro Egghead. All'uscita di ONE PIECE 1111 vedremo uno dei Gorosei tentare di farsi strade verso il Labo Phase, luogo da dove probabilmente ha origine il messaggio del dottor Vegapunk. Probabilmente si tratta di Saint Marcus Mars, che nella sua forma Itsumade era stato visto volare attraverso i sistemi di difesa del Frontier Dome.

L'attenzione poi si sposta. Apparentemente Rob Lucci non è stato sconfitto da Roronoa Zoro come il precedente capitolo ci aveva lasciato capire. L'agente del CP0 è ancora in piedi, ma non sappiamo ciò che succederà. Che sia Jinbe a occuparsi di lui, affinché Zoro possa raggiungere il loro capitano?

Continuerà lo scontro tra Rufy e i Gorosei, con Dorry e Brogy che chiederanno a Cappello di Paglia di Nika. Rufy non ha idea di cosa i Giganti gli stiano chiedendo, e l'Imperatore verrà colpito e stordito da una gigantesca ondata di Haki scagliata da Saint Warcury. Una volta ripresosi da questo attacco, protetto anche dai due Pirati Giganti, Rufy creerà una mazza da baseball con il suo Gear 5th per fare un fuoricampo.

A quel punto vedremo i Mugiwara tentare la fuga sulla nave dei Pirati Giganti. Non è ancora chiaro se si tratti di Rufy e i suoi due alleati, oppure del gruppetto formato da Nami, Usopp, Tony Tony Chopper, Nico Robin e Vegapunk Edison. Se così fosse, la Thousand Sunny verrebbe dda loro abbandonata e i Mugiwara divisi?

Vedremo poi i Marines cercare di spronare Kizaru a tornare in battaglia. L'Ammiraglio è però definitivamente sconfitto. ONE PIECE 1111 si conclude con il risveglio dell'Antico Robot Gigante, che pronuncerà le sue prime parole. "Mi dispiace, Joy Boy", dirà. Ma cosa significa? Il gigante sta per correre in soccorso di Nika, oppure la sua energia è insufficiente? Non lo scopriremo presto, poiché ONE PIECE entra in una lunga pausa.