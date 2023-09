Spoiler per Jujutsu Kaisen 236: la morte del più forte degli Stregoni

La popolarità di Jujutsu Kaisen è al suo apice. La serie shonen di Gege Akutami sta infatti vivendo un periodo brillante, con l'adattamento animato impegnato con il traumatico Incidente di Shibuya e il manga impegnato invece con l'emozionante scontro tra lo Stregone più forte del passato e lo Stregone più forte del presente.

Due eventi infausti stanno per abbattersi su Satoru Gojo e sui suoi fan. Nell'episodio 9 di Jujutsu Kaisen 2 lo Stregone che ha ereditato i Sei Occhi sta per fare i conti il Reame Prigione di Suguru Geto, nel manga, invece, la battaglia con Sukuna prosegue in modo inaspettato. Gli spoiler di Jujutsu Kaisen capitolo 236 anticipano infatti il più tragico degli scenari.

In Jujutsu Kaisen 235 Gojo sembrava aver trionfato ed eliminato sia Mahoraga che Sukuna con il suo Hollow Purple. Le cose, evidentemente, non stanno così. Nel capitolo successivo dell'opera, in arrivo il 24 settembre 2023 su MangaPlus, Gojo vive una sorta di illusione in cui incontra nuovamente Geto e i suoi vecchi amici, tra cui anche Nanami. Satoru si dice felice di essere stato ucciso da qualcuno di più forte di lui e saluta i suoi compagni.

Terminata questa visione lo scenario ritorna a Shinjuku, dove vediamo il corpo di Gojo reciso in due metà. Lo Stregone più forte è stato ucciso da Mahoraga e dalla sua capacità di adattamento. A quanto pare, Mahoraga è riuscito ad adattarsi all'Infinito e a manipolarlo con la sua Energia Maledeta in modo tale da annullare il potere di Gojo. Mentre Yuta e Yuji piangono la morte di Gojo, il Thunder God Hajime Kashimo è già pronto a fare il suo ingresso in battaglia.