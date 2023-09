Spoiler per Jujutsu Kaisen 237: ritorno all'azione e alla forma originaria

Gege Akutami ha preso una decisione che ha spezzato il cuore della community. L'ultimo capitolo di Jujutsu Kaisen ha sancito il più forte tra Ryomen Sukuna e Satoru Gojo. Uno dei personaggi più amati ci ha lasciati, ma la storia deve continuare. In rete sono già emersi gli spoiler di Jujutsu Kaisen 237.

In Jujutsu Kaisen capitolo 236 Satoru Gojo non solo è stato sconfitto, ma anche ucciso da Sukuna. La dipartita di colui che era considerato il più forte tra gli Stregoni non può ancora essere compianta. C'è una battaglia da affrontare e in Jujutsu Kaisen 236 Sukuna ha già un nuovo avversario.

A prendere il posto di Gojo sarà Hajime Kashimo, lo Stregone dal Passato che in precedenza era stato sconfitto da Kinji Hakari. Gli spoiler di Jujutsu Kaisen 237 mostrano Kashimo affrontare Sukuna. Nel mentre, al di sopra del campo di battaglia, su di un blocco di ghiaccio comparirà Uraume, la maledizione servitrice di Sukuna. Sarà Kashimo, attivando il suo dominio, a impedire che Uraume interferisca nello scontro tra Kashimo e Sukuna. Nonostante ciò, un'arma verrà consegnata nelle mani di Sukuna.

In Jujutsu Kaisen 237 Sukuna farà uso di uno strumento maledetto chiamato Kamutoke che sfrutta l'elettricità. Kashimo si rivelerà immune e dialogherà con il villain sul significato di essere il più forte. Definito strambo proprio come Gojo, Kashimo attiverà al sua Tecnica Maledetta. Phantom Beast Hunter consente allo Stregone di lanciare attacchi come una sorta di onda.

Colpito più volte, Sukuna verrà costretto a tornare alla sua forma originale dell'era Heian, quella con quattro braccia e quattro occhi. Questa trasformazione potrebbe significare anche la morte di Megumi, il cui corpo era occupato da Sukuna, ma al momento la sua sorte non è ancora chiara.