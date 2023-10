Spoiler per Jujutsu Kaisen 239: il ritorno di un personaggio assente da un lungo periodo

Lo shock causato da quella morte in Jujutsu Kaisen 236 è ancora forte, tanto da causare lo stop della serializzazione di un altro manga molto importante, ma la storia di Gege Akutami sta per proseguire. In attesa del rilascio ufficiale, previsto per il 22 ottobre 2023, in rete arrivano gli spoiler di Jujutsu Kaisen 239.

I lettori si aspettavano che il sensei Akutami proseguisse gli eventi di Jujutsu Kaisen 238, in cui Kashimo lascia la scena in favore del ritorno in battaglia di Yuji Itadori, ma il capitolo 239 cambia totalmente scenario mettendo da parte Sukuna e riportandoci indietro a un periodo poco antecedente a QUELLA morte.

Il capitolo 239 di Jujutsu Kaisen si apre con Takaro Uro che maledice Kenjaku per tutto che quello che è avvenuto durante il Culling Game. L'autore, dunque, dopo svariati capitoli d'assenza riporta in scena il fake Suguru Geto. Stiamo per scoprire il prossimo passo di Kenjaku in Jujutsu Kaisen?

Kenjaku sta spegnendo le stesse vite che aveva contribuito a reincarnare per il suo gioco maledetto. L'antagonista, dunque, uccide prima Uro e poi anche Iori Hazenoki. Ogni giocatore verrà ucciso per mantenere il suo voto vincolante e per dare inizio alla fusione di Tengen.

All'improvviso, dinanzi a Kenjaku apparirà il buffo Fumihiko Takaba. Il comico fallito subirà un attacco da parte di Kenjaku, a cui sopravvivrà con sua stessa sorpresa. Kenjaku si renderà dunque conto che qualcosa non va con Takaba. Non è stato il colpo di Kenjaku a fallire, ma Takaba ad annullare gli effetti dell'attacco.