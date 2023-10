Spoiler per Jujutsu Kaisen 240: una risata in grado di uccidere

Con la scomparsa di Gojo e di Kashimo, Sukuna si preparava ad affrontare anche Yuji Itadori. L'autore Gege Akutami ha però voltato pagina mettendo da parte almeno per il momento quella battaglia. In Jujutsu Kaisen 239 è scesa in campo la risata più potente, ma che cosa succederà ora?

Mentre Sukuna combatteva con Satoru Gojo, Kenjaku uccideva uno dopo l'altro gli antichi Stregoni partecipanti al Culling Game. Ciò, almeno fino all'incontro con il comico Takaba Fumihiko, il quale pare essere in possesso dell'arma perfetta per sconfiggere il villain.

Gli spoiler di Jujutsu Kaisen 240 portano avanti questo scenario di battaglia. Tornati indietro di qualche momento, scopriremo che sarà stata Angel a mandare Takaba a combattere Kenjaku. Kusakabe avrebbe preferito che fosse Maki a battersi con il villain.

Tornati al presente, Kenjaku scaglia le sue Maledizioni contro Takaba, che però non pare preoccupato. Il comico, con il suo potere, riuscirà a deridere il nemico applicandogli una bandana e degli occhiali sul volto e poi gli chiederà il motivo delle sue azioni.

Dopo una breve conversazione, grazie anche ai suoi 1000 anni di esperienza, Kenjaku intuirà la chiave della tecnica maledetta di Takaba. A rendere così potente Takaba è la fiducia in se stesso, sminuita dalle critiche di Kenjaku alle sue battute.

Cominciato uno scontro sul generis "chi ride, perde", Kenjaku riuscirà a dimostrarsi più divertente di Takaba, riuscendo a infliggergli finalmente un colpo. Dopo un'altra gag, Kenjaku riuscirà a colpire nuovamente Takaba, questa volta facendolo volare via. Il comico, atterrato vicino al cadavere di Hazenoki, perderà completamente fiducia realizzando la pericolosità della situazione in cui è finito. Questa battaglia di risate sembra essere finita per lui, ma la verità la scopriremo solo con l'uscita di Jujutsu Kaisen 240.