Spoiler per Jujutsu Kaisen 242: la vera potenza della comicità

Dopo una settimana di pausa, Gege Akutami e il suo Jujutsu Kaisen tornano sulle pagine di Weekly Shonen Jump e MangaPlus. Il prossimo capitolo dell'opera dark shonen riprenderà dal punto in cui i lettori erano stati lasciati. Riprenderà dunque lo scontro tra il malvagio Kenjaku e il buffo Takaba.

In Jujutsu Kaisen 241 veniva mostrata la storia della risata di Takaba attraverso un flashback che ha permesso agli appassionati di comprendere meglio il personaggio. Il comico ha ritrovato fiducia in sé stesso, chiave per la sua Tecnica Maledetta, e si è persino posto un obiettivo. Takaba intende far ridere Kenjaku, a tutti gli effetti parte del suo pubblico. Si prospetta dunque una battaglia a suon di risate.

Lo scontro tra i più forti di Jujutsu Kaisen si è risolto con una morte importante e poi ancora con un altro addio. L'autore ha tuttavia lasciato da parte questo campo di battaglia, proprio quando Yuji Itadori stava entrando in scena, per concentrarsi sul misterioso Kenjaku.

In attesa del rilascio ufficiale del capitolo previsto per il 19 novemrbe 2023, gli spoiler di Jujutsu Kaisen 242 mostrano Kenjaku evocare la maledizione di grado speciale 'Akuro Ouohtake'. Takaba eliminerà facilmente questo avversario lanciandogli addosso un camion di cui è autista. Il comico, grazie al suo potere, trasformerà dunque Kenjaku in un agente di polizia che cercherà di controllare il suo tasso alcolemico nel sangue.

Lo sketch successivo di Takaba trasforma Kenjaku e se stesso in dei medici che cercano di rianimare senza successo un pesce rosso. Il villain si renderà poi conto che Takaba non è solamente in grado di materializzare la sua immaginazione, ma anche quella di chi lo circonda. Il comico può persino manipolare l'immaginazione altrui per adattarla ai suoi scopi.

Kenjaku è manipolato completamente da Takaba e non è in grado di fermarlo. Dedurrà però che l'unico modo per batterlo è quello di sradicare la sua affinità con la commedia. I due si sfideranno dunque in una battaglia di comicità sul palco.