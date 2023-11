Spoiler per Jujutsu Kaisen 243, un ritorno importante mette fine alla commedia

Il capitolo 243 di Jujutsu Kaisen, intitolato "Foolish Survivor - Sii troppo rumoroso", ha finalmente svelato il climax del faccia a faccia tra Takaba e Kenjaku, mostrando anche il ritorno di uno dei personaggi preferiti dai fan. Attenzione, da qui in avanti ci saranno moltissimi spoiler del nuovo capitolo di Jujutsu Kaisen.

Il capitolo inizia con Kenjaku e Takaba che camminano sul palco. I due hanno una conversazione alquanto bizzarra con Takaba che inizia la sua battuta riferendosi a Momotaro. Kenjaku, tuttavia, non vuole stare allo scherzo del commediante, e svia il discorso raccontando un aneddoto sulla sua famiglia.

A questo punto, Kenjaku e Takaba entrano nel segmento narrativo per rievocare il momento in cui Momotaro lascia i suoi nonni per andare all'avventura. Tuttavia, Kenjaku fa battute più adulte di quelle a cui Takaba è abituato, azzerando l'effetto comico delle sue battute finali. Per i lettori, tuttavia, questo andirivieni di racconti, battute ed emozioni così sconnesse e bizzarre, potrebbe risultare divertente.

Piano piano, Takaba inizia a diventare sempre più triste, commentando come il loro spettacolo stia volgendo al termine. Apparentemente, questo era lo spettacolo dei sogni di Takaba, e l'uomo inizia a piangere al pensiero che finisca.

All'improvviso, Yuta appare dietro Kenjaku e gli taglia la gola. Kenjaku si rende conto che Takaba ha reso invisibile l'energia maledetta prodotta da Yuta. Nonostante la sua Anti-Gravità, la testa di Kenjaku viene tagliata via. Gli spoiler del capitolo 243 di Jujutsu Kaisen lasciano non specificato se Kenjaku sia morto, o almeno se il corpo di Geto non sia più utilizzabile per lui, ma tutto lascia supporre che sia così.

Attualmente l'anime di Jujutsu Kaisen è in pausa, e l'arco di Shibuya, uno dei più importanti per Jujutsu Kaisen, non è ancora terminato. Tuttavia, il manga procede senza interruzioni con il capitolo 244 che uscirà come previsto nel numero 53 di Weekly Shonen Jump.