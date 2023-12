Spoiler per Jujutsu Kaisen 246: una terrificante battaglia quattro contro uno

Il capitolo 246 di Jujutsu Kaisen è ormai alle porte. I fan sono in attesa di scoprire come il manga continuerà e quali saranno gli sviluppi del combattimento che si sta svolgendo a Shinjuku. La serie sta procedendo a gran ritmo verso la sua conclusione, come ha ricordato anche l'autore Gege Akutami sul palco del Jump Festa 2024.

Il capitolo 246 di Jujutsu Kaisen sarà solo un trampolino di lancio per la conclusione del manga, e i fan sono ansiosi di vedere cosa hanno in serbo per loro personaggi del calibro di Sukuna e Yuji.

Uno degli eventi più importanti accaduti nel capitolo 245 di Jujutsu Kaisen è stato la battaglia tra Sukuna e Higuruma. L'ex avvocato ha aperto il suo dominio, ma era chiaro che lo scontro non sarebbe durato a lungo all'interno di quest'ultimo e, se non fosse stato per l'intervento di Kusakabe, lo stregone sarebbe stato ucciso da Sukuna. Dopo l'arrivo di Choso, Ino e lo stesso Kusakabe, la battaglia si è capovolta completamente trasformandosi in uno scontro 4 contro 1. Naturalmente, dato che due dei personaggi che prenderanno parte alla battaglia sono in gran parte inefficienti in combattimento, i fan si aspettano che Sukuna abbia comunque il sopravvento.

Ma questa non è l'unica battaglia che verrà mostrata nel prossimo capitolo del manga. Lo scontro tra Hakari e Uraume sta infatti andando avanti da diverse pagine e avrà sicuramente importanti risvolti nella prossima uscita. Infine, i fan sperano di ricevere qualche informazione in più sul destino di Yuta e Kenjaku, che sono stati coinvolti in una scena scioccante nel capitolo 243 di Jujutsu Kaisen, durante la quale il primo ha decapitato il secondo.

E voi? Cosa vi aspettate dal nuovo capitolo di Jujutsu Kaisen?