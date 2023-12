Spoiler per Jujutsu Kaisen 247, la conta dei morti aumenta: un altro addio

Il manga di Jujutsu Kaisen si concluderà entro la fine del 2024, stando all'ultimo aggiornamento sulla storia condiviso dall'autore Gege Akutami. Gli Stregoni sembrano infatti impegnati con quella che pare essere l'ultima battaglia, quella contro un nemico potente e imbattibile. Ma prima di andare avanti, occhio agli spoiler su Jujutsu Kaisen 247.

Il piano di Higuruma è fallito. Il suo dominio non è riuscito a privare Sukuna delle sue tecniche maledette. La sentenza del giudice è però comunque riuscita ad annullare i poteri dello Strumento Maledetto nelle mani del nemico. A ogni modo, Sukuna ha definito l'avvocato come il vero erede di Satoru Gojo nel mondo della Stregoneria di Jujutsu Kaisen.

Il capitolo 247 di Jujutsu Kaisen riprenderà con Sukuna colpito dal potenziale di Higuruma, divenuto Stregone da due mesi appena. Addirittura lo paragonerà a sé stesso e lo chiamerà con il suo nome completo, come solo aveva fatto con Jogo e Gojo. A quel punto, comincerà il canto della Tecnica Maledetta, ma Higuruma non potrà impedirglielo, poiché colpito da minuscoli colpi di smantellamento. Anche Yuji proverà a fermarlo, ma verrà allontanato dal Re delle Maledizioni, che si lancerà in uno scontro corpo a corpo con l'avvocato.

Higuruma verrà surclassato e quindi Sukuna lancerà il suo "taglio che divide il mondo". Si scopre tuttavia che questa è una versione modificata e meno potente. Higuruma riuscirà infatti a curarsi con la Tecnica Maledetta inversa.

Nel combattimento interverrà Choso con il suo Piercing Blood. Egli è dunque ancora in vita, a dispetto di quello che si poteva credere. Approfittando della distrazione, Higuruma taglierà la mano destra di Sukuna con la sua spada del boia. Chiunque venga colpito da questo strumento è destinato a morire all'istante, ma poco prima dell'impatto Sukuna è riuscito a recidersi la mano autonomamente evitando l'impatto.

Yuji apparirà dietro Sukuna, ma solo per rendersi conto che Higuruma è stato tagliato a metà, esattamente come Gojo. Il suo ultimo atto come Stregone è trasferire la spada del boia nelle mani di Yuji, probabilmente con un voto vincolante. Con Sukuna nuovamente distratto, Yuji è pronto a pugnalarlo alle spalle.