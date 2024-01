Spoiler per Jujutsu Kaisen 248: il potenziale nascosto di Yuji Itadori

Il finale di Jujutsu Kaisen è già stato deciso dall'autore del manga - e qualcuno già lo conosce! -, ma lo Shinjuku Showdown Arc ci riserva ancora delle grandi sorprese. Dopo alcune settimane in cui la pubblicazione ha subito variazioni a causa delle festività natalizie, Jujutsu Kaisen sta per tornare con un nuovo capitolo.

L'uscita del capitolo 248 è ufficialmente prevista per il 21 gennaio 2024 sulla piattaforma gratuita MangaPlus. Giorni prima del rilascio, sono già disponibili gli spoiler per Jujutsu Kaisen 248. Attenti a non proseguire se non volete rovinarvi la sorpresa.

In precedenza, Sukuna ha sottomesso tutti i suoi avversari, pur riconoscendo l'incredibile abilità di Higuruma. L'avvocato è stato ucciso, ma non prima di cedere la sua Spada del Boia a Yuji. Il protagonsita si trova alle spalle di Sukuna, pronto a colpirlo e a ucciderlo con un colpo.

Non sarà così facile uccidere il Re delle Maledizioni. L'attacco di Yuji fallirà in Jujutsu Kaisen 248 e la Spada del Boia non sarà più utile ai fini della battaglia. Kirara e Ui Ui approfittano di questo momento per portare via il corpo esanime di Higuruma e consegnarlo a Shoko. Lo stesso è accaduto anche a Gojo.

Anche Yuji ha appreso la Tecnica Maledetta Inversa, ma Sukuna sembra insoddisfatto dalla battaglia. A irritare Sukuna è proprio l'animo indomito di Yuji, il quale non è mai disposto ad arrendersi nonostante gli evidenti limiti.

Nel mezzo della battaglia, un Kogane appare dal nulla e annuncia che Megumi Fushiguro ora detiene il comando della fusione. Dopo aver ucciso quell'antagonista di Jujutsu Kaisen, anche Yuta Okkotsu scende in campo contro Sukuna. Rika, la Regina delle Maledizioni, incuriosisce Sukuna.