Spoiler per Jujutsu Kaisen 250: la destrezza dello Stregone copiatore

Il recente arresto di leaker in Giappone non ha impedito agli spoiler di Jujutsu Kaisen di comparire in rete, anche se con un giorno di ritardo rispetto alla solita tabella di marcia. In anteprima rispetto all'uscita ufficiale prevista per l'11 febbraio 2024, scopriamo quel che accadrà nel capitolo 250 del manga di Gege Akutami.

Shueisha ha promesso di dare guerra ai leak, ma le raw di di Jujutsu Kaisen sono comunque trapelate in rete. Si proseguirà la battaglia finale del manga, ma chi la spunterà? State attenti agli spoiler su Jujutsu Kaisen 250.

Il piano degli studenti del Jujutsu Tech prevede che, dopo aver eliminato Kenjaku, Yuta Okkotsu raggiungesse il campo di battaglia su cui Yuji e gli altri combattevano. È andata in quel modo, ma Yuta non ha potuto evitare alcune morti importanti. A ogni modo, lo Stregone più forte in assenza di Gojo decide di farla finita attivando la sua espansione di Dominio.

Il capitolo 250 di Jujutsu Kaisen spiegherà il dominio di Yuta. Il ragazzo potrà utilizzare tutte le Tecniche Maledette che ha precedentemente copiato come attacco sicuro all'interno del dominio. Ogni Tecnica Maledetta copiata corrisponde a una katana, che però nasconde quella legata al suo interno. Yuta non è dunque a conoscenza di quale tecnica risiede nelle varie katana, che svaniscono dopo l'utilizzo.

Dopo la spiegazione, comincerà la battaglia con gli attacchi di Rika e quelli infermabili che arrivano dritti all'anima di Yuji. Sukuna appare in difficoltà, poiché non ancora in grado di utilizzare il suo dominio o la Tecnica Maledetta Inversa. È inoltre a corto di Energia Maledetta a causa dello scontro con Gojo.

Il controllo di Sukuna sul corpo di Megumi comincia a tentennare a causa degli attacchi continui di Yuji, che si interpone alle numerose Tecniche Maledette esibite da Yuta. Tuttavia, il Re delle Maledizioni risponde con i suoi tagli, indirizzati al trio avversario.

Nel mezzo della battaglia, Sukuna si domanderà se Yuta sia in grado o meno di copiare l'Infinito di Gojo. Non c'è ancora risposta a questa domanda, ma il capitolo si chiude con Yuta che sferra il taglio di Sukuna contro il suo stesso utilizzatore.