Spoiler per Jujutsu Kaisen 251: la battaglia di Shinjuku divampa

L'espansione di Dominio di Yuta Okkotsu ha dato una svolta probabilmente decisiva a quella che pare essere l'ultima, grande battaglia del manga di Jujutsu Kaisen. Per la prima volta dal Bagliore Viola di Satoru Gojo sembra finalmente esserci una possibilità di vittoria contro Ryomen Sukuna, ma cosa accadrà ora?

L'uscita di Jujutsu Kaisen 251 è prevista per domenica 18 febbraio 2024 su MangaPlus, ma già da oggi sono arrivati gli spoiler completi sul capitolo. Quell'attacco sarà andato a segno?

Il capitolo 251 di Jujutsu Kaisen si apre con Yuta che lascia intendere che abbia ingerito il ventesimo dito di Sukuna. Nel frattempo, lui e Yuji continuano ad attaccare incessantemente, arrivando persino a bloccare la vista del Re delle Maledizioni. A quel punto, Sukuna proverà a ribaltare le sorti del combattimento con il Taglio che divide il mondo, ma Yuta e Yuji non gli concederanno alcuno spazio di manovra.

Un mini flashback rivela che Yuji ha imparato da Angel una tecnica per separare Megumi da Sukuna, ma mentre proverà a salvare l'amico - che pare essersi rassegnato e voler morire - la Maledizione riuscirà a distruggere il dominio di Yuta intonando i suoi canti per la tecnica maledetta. Yuta, Yuji e Rika verranno feriti dai tagli di Sukuna, ma in quel momento anche Maki Zen'in si lancerà all'attacco aggiungendosi alla battaglia. Gli spoiler finiscono con un'amara constatazione. Jujutsu Kaisen 252 arriverà il 3 marzo 2024 dopo una settimana di pausa.