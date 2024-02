Spoiler per Jujutsu Kaisen 252: il re diventa ancora più forte?

Man mano che il tempo passa, il finale di Jujutsu Kaisen si avvicina. La data ultima fissata da Gege Akutami è dicembre 2024, mese entro cui l'opera avrà raggiunto la sua epica conclusione. Nel frattempo, la battaglia di Shinjuku impervia e coinvolge altri personaggi! Attenti agli spoiler di Jujutsu Kaisen 252!

Dopo una settimana di pausa, Jujutsu Kaisen sta per fare il suo ritorno sulle pagine di Weekly Shonen Jump e MangaPlus con il capitolo 252. La storia si era interrotta con un cliffhanger pazzesco che introduceva un nuovo Stregone in battaglia, ma ora cosa succederà?

In Jujutsu Kaisen 251 tornava Maki, che priva di qualsivoglia Energia Malefica era riuscita ad avvicinarsi di soppiatto a Sukuna colpendolo con la sua Split Soul Katana. Yuji nel frattempo, sembrava aver raggiunto Megumi, che però pare essersi arreso.

Gli spoiler di Jujutsu Kaisen 252 cominciano con un flashback su Ino, Maki e Kusakabe che osservano dall'esterno il dominio di Yuta. Il trio attendeva che questa espansione venisse distrutta da un momento all'altra per poi partire all'assalto.

Tornati al presente, mentre Maki tiene occupato Sukuna, Rika trattiene Yuta in attesa di Ui Ui, il quale con la sua tecnica molto probabilmente lo condurrà da Shoko. Vedremo dunque Maki attaccare il Re delle Maledizioni con la sua spada, e lo stesso Sukuna rendersi conto che non potrà curare con tanta facilità le ferite inferte dalla katana. Difatti, le ferite provocate dalla Spilt Soul Katana non possono essere curate dalla Tecnica Maledetta Inversa.

La scena si sposta poi su Yuji Itadori, il quale non riuscirà correttamente a guarire le ferite subite. D'altronde, ha appreso la Tecnica Maledetta Inversa da un mese appena. Sarà suo fratello Choso a indirizzarlo verso la giusta strada.

I riflettori torneranno poi a puntare la battaglia tra Maki e Sukuna, uno scontro che il Re delle Maledizioni paragonerà a quello di Shibuya contro Mahoraga. Gli spoiler di Jujutsu Kaisen 252, infine, passano a Uraume Vs. Hakari, dove quest'ultimo affermerà che la forma originale di Sukuna non è poi così spaventosa come pensava. Sebbene le riserve maledette di Sukuna si stiano esaurendo, Uraume constata che il Re non ha ancora espresso tutta la sua potenza. A quel punto, dinanzi a Maki incombe una sagoma oscura e mostruosa di Sukuna.