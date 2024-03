Spoiler per Jujutsu Kaisen 253: una clamorosa e inaspettata disfatta?

Il finale di Jujutsu Kaisen è sempre più vicino, al contrario della battaglia di Shinjuku. L'arco narrativo conclusivo del manga dark shonen di Gege Akutami ha ancora diverse sorprese in serbo per i lettori, una su tutte riguardante il Re delle Maledizioni Sukuna. Gli Stregoni perdono pezzi uno dopo l'altro, ma riusciranno a vincere?

Lo Shinjuku Showdown Arc ha visto Sukuna affrontare e vincere – uno dopo l'altro – gli Stregoni che gli si sono opposti. A partire da Satoru Gojo, la cui sconfitta sembrava impensabile, tutti i protagonisti principali stanno cadendo. Anche Yuta Okkotsu è allo stremo delle forze, ma è stato allontanato dal campo di battaglia dal piccolo UiUi. Con Yuji Itadori che cerca di rimarginare le sue ferite interne con la Tecnica Maledetta Inversa, è stata Maki a prendere le redini dello scontro e ad affrontare Sukuna.

Il cliffhanger di Jujutsu Kaisen 252 ha ribaltato la battaglia con una clamorosa rivelazione. A quanto pare, Sukuna nasconde ancora il suo vero potenziale. Proprio da quel momento cominciano gli spoiler di Jujutsu Kaisen 253.

Mentre i fan sono in allarme per le condizioni dell'autore di Jujutsu Kaisen, l'opera riprenderà con un flashback su Kusakabe, per poi tornare sullo scontro tra Maki e Sukuna. A questo combattimento si aggiungeranno anche Ino e Kusakabe, ora in possesso della lama di Nanami.

Sukuna è emozionato nel combattere Maki, una figura che sfida le stesse leggi del mondo della Stregoneria. Dopo aver allontanato Ino con un calcio, la colpirà dunque con un Lampo Nero, facendo di Kusakabe l'ultimo ancora in piedi. Con i due compagni di battaglia apparentemente sconfitti, Choso impossibilitato a combattere e Mei Mei apparentemente disinteressata allo scendere in campo, un riluttante Kusakabe intuisce che sarà lui a dover combattere per la vittoria.