Spoiler per Jujutsu Kaisen 254: avanti il prossimo, la sfida a Sukuna prosegue

Dopo averci lasciato con il fiato sospeso, Gege Akutami sta per tornare da una settimana di pausa. Jujutsu Kaisen riprenderà la battaglia dell'arco di Shinjuku mettendo in mostra le abilità del più forte Stregone di primo grado, ma forse non sarà sufficiente a fermare il Re delle Maledizioni Sukuna.

In Jujutsu Kaisen 253 la battaglia è apparsa impossibile da vincere. Stimolato dal Vincolo Divino di Maki, Sukuna ha messo a tacere i suoi avversari mettendo in mostra il suo Lampo Nero. Ancora non sappiamo se la Zenin priva di energia malefica sia morta o meno, ma Kusakabe è rimasto l'ultimo ancora in grado di combattere.

Gli spoiler del capitolo 254 di Jujutsu Kaisen riprendono proprio da questo momento. Lo stregone di primo grado utilizzerà la sua tecnica migliore, il "New Shadow Style Simple Domain: Evening Moon Sword Drawing". Si tratta di una serie di fendenti, che apparentemente risultano innocui contro uno specialista come Sukuna. Non bisogno sottovalutare questa mossa, poiché all'interno del dominio semplice l'energia maledetta di Kusakabe si amplifica, mentre quella della Maledizione si indebolisce. Comunque, Sukuna riesce a colpire Kusakabe con uno dei suoi fendenti.

Tra un flashback e l'altro, in cui vediamo Gojo, Mei Mei e Nanami parlare delle abilità di Kusakabe, il combattimento prosegue. Lo stregone scaglia una raffica di fendenti con la sua katana, che però si rompe. A quel punto, lo scontro passa sul piano fisico, ma infine anche Kusakabe viene battuto.

Kusakabe ha rimediato due grandi tagli sul petto, ma quando Ui Ui arriva sulla scena per portarlo via, Sukuna attenta alla vita del ragazzino. Proprio quando per il fratellino di Mei Mei sembra finita, un altro concorrente scende in campo a Shinjuku. Si tratta di Miguel. Vi ricordiamo che l'uscita di Jujutsu Kaisen 254 è prevista per questo fine settimana.

