Gli spoiler di My Hero Academia 250 anticipano un capitolo inquietante

Il manga di My Hero Academia ha decisamente virato verso un arco narrativo improntato sull'approfondimento di un certo eroe: Endeavor. Colui che è diventato l'eroe numero uno dopo la scomparsa di All Might sta affrontando nuovi problemi non solo sul lavoro ma anche sul piano personale.

My Hero Academia ha deciso quindi di approfondire l'eroe mostrandolo a contatto con la sua famiglia. Dopo la conclusione del capitolo 249, che ha dato prove per varie teorie, il manga si ripresenta su Weekly Shonen Jump con una storia più breve.

Sono solo 13 le pagine disegnate questa settimana da Kohei Horikoshi, e alcune possono essere viste negli stralci in calce. Endeavor e gli altri tre ragazzi lasciano casa poco dopo Natsuo. L'eroe vuole riportare il terzetto all'agenzia, ma nei vicoli ombrosi un villain prende Natsuo come bersaglio.

Sulla strada, un improvviso sbandamento mette in allarme Endeavor che esce dal veicolo pronto per il combattimento e vede un villain ispirato al nuovo cattivo del film Heroes Rising. Bendato, il criminale ha avvolto con le bende Natsuo e minaccia di ucciderlo. La richiesta del villain sembra essere quella di essere assassinato da Endeavor, che stavolta deve riuscirci.

Sembra quindi che Endeavor e il criminale si siano già incontrati una volta. Che fine farà Natsuo, e riuscirà ad intervenire il protagonista di My Hero Academia?