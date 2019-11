Spoiler di My Hero Academia 251: arriva la spettacolare azione degli eroi

È dal volume 21 che My Hero Academia si sta focalizzando sulla figura di Endeavor. Il nuovo eroe numero uno ne ha di strada da fare per raggiungere la stessa popolarità di All Might, ma deve anche fare i conti con i suoi demoni interiori e l'ostilità della sua famiglia in seguito ai disastri fatti in passato.

Proprio questo ha scatenato gran parte dell'arco narrativo in corso, dove Midoriya, Bakugo e Todoroki stanno svolgendo il proprio tirocinio nell'agenzia dell'eroe fiammeggiante. Lo scorso capitolo di My Hero Academia però aveva posto di fronte al quartetto un nemico da sconfiggere assolutamente a causa di una posta in gioco troppo alta. Natsuo è stato rapito, ma gli spoiler del capitolo 251 di My Hero Academia mostrano che gli eroi sono riusciti a fermarlo.

Dalle immagini in calce, si denota l'azione presente in My Hero Academia 251, con Midoriya, Bakugo e Todoroki che saltano fuori dalla macchina. Il trio indossa parte del costume e ognuno si prodiga come può per fermare gli attacchi del villain Ending. Questi utilizza il suo quirk per scagliare in aria le auto in zona. Mentre Endeavor rimane quasi inerme, il terzetto riesce, con azioni combinate, a salvare Natsuo e mettere KO il criminale. Sul finale, Endeavor, impanicato, abbraccia forte Bakugo e Natsuo.

Che ci sia un cambiamento per Endeavor e la sua famiglia all'orizzonte? My Hero Academia capitolo 251 sarà pubblicato su MangaPlus domenica sera alle 24 novembre ore 21:00 in inglese, disponibile a livello globale.