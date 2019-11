Spoiler di My Hero Academia 252, festeggiamenti in arrivo e sorpresa per Bakugo

Midoriya ha deciso di intraprendere un periodo d'allenamento sotto l'ala fiammante di Endeavor, insieme a Bakugo e Shoto, con quest'ultimo che ha proposto la cosa agli altri ragazzi. Dopo aver incontrato Hawks e aver avuto un assaggio del lavoro dell'hero number one, il trio di My Hero Academia è stato coinvolto in un evento molto più oscuro.

Il capitolo di My Hero Academia 252 sarà composto da 13 pagine, poche ma sicuramente i fan potranno rallegrarsi perché, per festeggiare il buon andamento del manga e l'arrivo del film, su Weekly Shonen Jump la serie riceverà le pagine a colori per ben due numeri consecutivi.

La storia intanto riprende lì da dove My Hero Academia si era fermato la settimana scorsa, con Endeavor che abbraccia Bakugo e il figlio Natsuo. Dopo aver controllato che stiano bene, Bakugo scappa dalle braccia dell'eroe e vede che Ending è stato catturato da Todoroki. Le persone nelle auto invece sono salve grazie a Deku, che controlla eventuali feriti.

Bakugo non mostra peli sulla lingua e, nonostante Endeavor sia ancora lì davanti al figlio, sottolinea come il terzetto sia stato capace di adempiere al compito che lo stesso eroe aveva posto. Endeavor li elogia, ma continua a osservare Natsuo. I due iniziano a parlare, con Endeavor che ammette i suoi errori e di voler rimediare. Ending inizia a parlare, dicendo che le fiamme fatue che sta sprigionando Endeavor non sono niente in confronto a quelle che aveva immaginato.

Natsuo chiede il nome da eroe di Bakugo, ma quest'ultimo non risponde. Sotto sollecitazione di Deku e Todoroki, si capisce che il ragazzo esplosivo ha finalmente scelto un nome, ma non vuole rivelarlo. Tornati a casa, la famiglia Todoroki ricostruirà la propria abitazione, dove tornerà anche Rei sotto richiesta di Endeavor. In calce potete osservare alcune immagini di My Hero Academia 252, con la discussione sul nome da eroe di Bakugo e un Midoriya eccitato per la notizia.