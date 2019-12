Spoiler My Hero Academia 253: un pericoloso legame con la LoV scuote gli eroi

I giovani protagonisti di My Hero Academia stanno facendo del loro meglio per migliorarsi e poter affrontare la criminalità che infesta il mondo creato da Kohei Horikoshi. Ma neanche i villain stanno a guardare e, mentre Tomura Shigaraki si sottopone a un intervento per far esplodere il proprio potere, si scoprono infausti collegamenti col passato.

L'allenamento con Endeavor è finito, pertanto Izuku, Bakugo e Todoroki tornano alla vita di tutti i giorni. Mentre nella pagina a colori si rivede Iida, riprendono anche le lezioni che abbiamo visto per lungo tempo in My Hero Academia. Il rappresentante di classe chiede un incontro a tutti i ragazzi per conoscere i progressi effettuati durante queste vacanze invernali e per prepararsi al meglio ai tre mesi che restano.

Le ragazze si complimentano col nuovo costume di Ochako, mentre lei lascia cadere il modellino di All Might datole da Deku. Tra i ragazzi, invece, Kirishima si complimenta con Midoriya per il nuovo controllo sul quirk. Dopo che Bakugo ha preso in giro il rivale, All Might arriva come rimpiazzo di Aizawa, con quest'ultimo che ha avuto un imprevisto all'ultimo.

Il professore annoiato entra in macchina con Present Mic e si reca verso Tartarus. Qui Aizawa parla con Tsukauchi e Gran Torino davanti alla cella di Kurogiri. Il criminale ha rivelato tante cose ma insignificanti, diventando silenzioso non appena si rischia di parlare di qualcosa di pericoloso per Shigaraki e il suo gruppo. Durante questo interrogatorio, però, è emersa una verità mascherata e difficile da trovare: Kurogiri ha un quirk aggiuntivo.

È proprio questo quirk appena scovato la causa della presenza di Aizawa e Present Mic nella prigione. Questo infatti è il potere di Oboro Shirakumo, ex allievo della Yuei e compagno del duo in Vigilante - My Hero Academia Illegals. In calce è presente l'ultima pagina del capitolo con questa rivelazione.