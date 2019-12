Spoiler di My Hero Academia 254: rivelato finalmente il destino della classe fantasma

Una storia relativa al professor Aizawa svelata ad inizio My Hero Academia fece conoscere subito la brutalità dell'insegnante. Appena l'allora classe 1-A iniziò il semestre, fu espulsa nella sua totalità perché non raggiungeva gli standard imposti da Eraserhead. Gli spoiler del capitolo 254 fanno luce sulla vicenda.

I primi spoiler di My Hero Academia 254 ci fanno fare ritorno alla Yuei. In un capitolo introdotto dalla copertina che potete vedere in calce, si alternano passato e presente, focalizzandosi sulla Yuei e sulla prigione Tartarus.

A sorpresa, appaiono i ragazzi della 2-A, classe misteriosa e che si pensava non esistesse per la prematura espulsione effettuata dal professor Aizawa nell'anno precedente. Invece, Kohei Horikoshi ha deciso di raffigurare alcuni degli studenti di questa sezione, facendogli anche spiegare come sono andate le cose.

Mentre alcuni lamentano dello sguardo strano che aveva il professor Aizawa prima di andarsene dall'istituto per dirigersi a Tartarus, viene spiegato come, dopo averli espulsi, il professore li abbia anche fatti reiscrivere all'accademia. Il gesto dell'insegnante è stato accolto positivamente da tutta la classe che ha deciso di impegnarsi di più e arrivare al punto in cui è oggi.

A Tartaro, invece, Aizawa ha ancora a che fare con Kurogiri. Sembra che l'uomo di All for One abbia un desiderio naturale di proteggere Shigaraki, così come Shirakumo desiderava ardentemente proteggere i civili dai villain di My Hero Academia. Il capitolo sarà pubblicato ufficialmente su MangaPlus domenica 15 dicembre.