Spoiler di My Hero Academia 256: la breccia creata da Aizawa ha avuto effetto?

Shirakumo è stato presentato in Vigilante: My Hero Academia Illegals, dopo essere stato però menzionato più volte nella serie principale. Tuttavia, Kohei Horikoshi fino a questo punto non aveva mai mostrato il personaggio, ma gli ultimi risvolti con la League of Villain hanno svelato un fato brutale.

Abbiamo lasciato a Tartarus sia Aizawa che Present Mic. I due personaggi di My Hero Academia sono rimasti sconvolti di sapere che il loro amico, Oboro Shirakumo, deceduto anni prima, sia stato utilizzato come base per creare un Nomu. Kurogiri però sembra aver mostrato, dopo le ultime parole di Aizawa, diversi tentennamenti.

Nel capitolo 256 di My Hero Academia arriverà una nuova fase di questa discussione. Gli spoiler anticipano un discorso portato avanti da entrambi i professori e Kurogiri inizia a diventarne sempre più consapevole, facendo scomparire in parte il quirk di nube oscura. Sotto questa "pelle" del personaggio appare il vero volto di Oboro Shirakumo, riconoscibile dai presenti. Prima di svenire, menziona la parola "ospedale", dando quindi una piccola ma importante informazione ad Aizawa e gli investigatori.

Lo scenario si sposta al quartier generale dell'organizzazione criminale, con Hawks che rifiuta una chiamata di aiuto dei capi. All'ospedale invece, Tomura Shigaraki ha concluso l'operazione. Il dottor Ukijo è contento dell'esito, tanto da acclamare il ragazzo come il progetto più importante di All for One. La League of Villain sta per diventare ancora più potente.