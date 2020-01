Spoiler per My Hero Academia 257: il manga entra in una nuova fase

Archiviato l'arco di Endeavor, My Hero Academia sta attraversando una fase più quieta, almeno per i giovani eroi protagonisti. Questo perché il professor Aizawa è impegnato in una faccenda delicata, All Might è alla ricerca di altre informazioni sui precedenti possessori di One for All, mentre sul fronte villain Shigaraki sta per muoversi.

I primi spoiler di My Hero Academia 257 sono costituiti sia di riassunti che immagini, con queste ultime che possono essere osservate frammentariamente nel box in fondo alla notizia. All Might ha richiamato Deku e Bakugo nel suo ufficio, dando al suo allievo un quaderno con tutti i dati relativi ai precedenti possessori del suo quirk.

Mentre il secondo e il terzo possessore sono praticamente ignoti, gli altri sono più noti come Daigoro Banjo, quinto possessore e colui che aveva il quirk Black Whip. Nana Shimura possedeva invece un quirk di levitazione e, come fa notare Bakugo, sono tutti deboli come poteri di base. All Might conferma il parere del ragazzo.

Nei dormitori, tutti festeggiano e non vedono l'ora che arrivi il loro secondo anno scolastico alla Yuei. Mentre All Might ed Eraserhead parlano nell'ingresso su Eri e sul rimanere vivi, cosa che alimenta dubbi sulla durata della vita di Toshinori, il mondo di My Hero Academia sta per cambiare. Il periodo cambia a fine marzo: i ragazzi stanno per essere promossi ma in città spariscono tutti gli eroi.

My Hero Academia sarà pubblicato ufficialmente in inglese domenica alle ore 16:00 su MangaPlus.