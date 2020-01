Gli spoiler di My Hero Academia 258 anticipano un capitolo fondamentale per il futuro

La League of Villain ha visto i natali agli inizi della serie di My Hero Academia, quando oltre a Kurogiri e Tomura Shigaraki il gruppo era composto solo da criminali di basso calibro. Poco per volta, arco per arco, Horikoshi ha dato forma ai criminali facendogli guadagnare la popolarità che hanno adesso nel mondo nemico degli eroi.

Shigaraki ha ottenuto una nuova forza per poter guidare la sua nuova organizzazione. Con il finale del capitolo 257 di My Hero Academia abbiamo probabilmente assistito alla prima mossa del Fronte di Liberazione Paranormale.

L'organizzazione si sta dividendo in vari gruppi, capitanati da alcuni degli esponenti più noti come Toga, Twice, Spinner. Hawks è ancora nell'organizzazione ma è riuscito a far preparare gli eroi preventivamente all'eliminazione degli eroi che i criminali vogliono apportare.

A Kamino c'è la statua di All Might, osservata da un bambino delle elementari. Raggiunto dalla mamma, il bambino, che ha un pupazzo di Endeavor tra le mani, si dice pronto ad andare a scuola. Dopo questa scena, vediamo una delle pagine finali con tanti eroi protagonisti: Endeavor in prima linea, insieme a professori e ragazzi della Yuei.

My Hero Academia sta quindi per mettere in scena la guerra tra eroi e criminali facendo culminare il primo anno di Midoriya e dei suoi compagni in uno scontro massiccio. In calce potete trovare una delle immagini del capitolo. Quale sarà l'esito di questa battaglia e sarà vero che All Might morirà nel mentre?