Spoiler di My Hero Academia 264: tanta azione e uno sguardo da incubo

Si prospetta ancora tanta azione in My Hero Academia. Kohei Horikoshi ha pian piano costruito sia la fazione degli eroi che quella dei villain a modo, portandoli allo stato attuale con una guerra frontale tra entrambi gli schieramenti. Dopo Endeavor, Mirko e Crust, tocca adesso ad altri eroi mettersi in mostra nei combattimenti.

I primi spoiler del capitolo 264 di My Hero Academia fanno notare il proseguimento della battaglia col Fronte di Liberazione del Paranormale nel loro quartier generale. Hawks ha ancora in ostaggio Twice come abbiamo visto al termine del capitolo precedente e il cattivo si ritrova senza parte della maschera. Sembra che l'eroe, nonostante lo sguardo oscuro, non voglia far del male a Bubaigawara che però la prende comunque male per il tradimento. Il nemico a questo punto usa il suo quirk con la tecnica "Sadmans Parade".

Nella battaglia al di fuori si stanno mettendo in luce tanti giovani eroi della Yuei, in particolare Juzo e Kinoko della classe 1-B. Rikiya Yotsubashi invece ha appena ricevuto notizia dell'attacco e si sta caricando con tutto lo stress possibile per accumulare potere. Nelle ultime pagine, di cui potete vedere un estratto nel tweet in calce, Dabi sembra aver capito qualcosa e sta salendo i piani del quartier generale invece di prendere parte alla battaglia esterna. Il suo sguardo è folle, sta andando ad affrontare Hawks? Il capitolo 264 di My Hero Academia sarà pubblicato su MangaPlus domenica 15 marzo 2020 alle ore 17:00 italiane.