Spoiler di My Hero Academia 270: le prime immagini svelano risvolti inattesi

Sono sicuramente state settimane dure per i fan di My Hero Academia. A causa della pausa di Weekly Shonen Jump, i capitoli nello scorso mese sono usciti a settimane alterne. Ma ora questo periodo sembra essere finito e quindi è giunto il momento di assistere alla nuova storia settimanale preparata da Kohei Horikoshi.

Sono arrivati in rete i primi spoiler di My Hero Academia capitolo 270, che riprende gli eventi riguardanti la battaglia tra il gruppo di Shigaraki e gli eroi professionisti. Oltre ad alcuni riassunti, sono state rivelate alcune immagini che ci presentano una sorta di sogno di Tomura Shigaraki. Il ragazzo che era senza battito nei capitoli precedenti ricorda la sua famiglia, il padre e anche la nonna. In qualche modo, sembra che tutti cerchino di bloccarlo mentre lui facendo utilizzo del suo potere disintegra tutto.

Inoltre, sembra ci sia qualcuno che vuole prestare potere a Shigaraki comunicandoglielo telepaticamente, e quel qualcuno potrebbe essere All for One. Dall'altra parte del campo di battaglia c'è invece Izuku Midoriya. Nella città evacuata, insieme ai compagni, sta attraversando le strisce pedonali mentre sembra accorgersi di un problema. Nell'ultima pagina il ragazzo pensa che il suo One for All si stia indebolendo.

Riusciranno i protagonisti di My Hero Academia ad affrontare questa crisi creata da Shigaraki?