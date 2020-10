Spoiler di My Hero Academia 288: ha inizio la battaglia di ideali

Le uscite settimanali di Weekly Shonen Jump si avvicinano e per questo iniziano a spuntare in rete i primi leak relative alle serie più famose del Giappone. Tra queste c'è naturalmente My Hero Academia che stavolta vedrà pubblicato il suo capitolo numero 288. Vediamo insieme cosa ha preparato Kohei Horikoshi per questa settimana.

Tutti si aspettavano una battaglia con Himiko Toga nel capitolo 288 di My Hero Academia, e i primi spoiler sembrano non deludere. Il titolo del nuovo numero sarà "Aiutate Takeo!" e inizierà con un personaggio misterioso e di spalle a bordo di un jet da combattimento. Passando dall'aria alla terra, la città di Jaku è nel caos per l'arrivo di Gigantomachia.

Gli eroi si stanno dando da fare per far evacuare tutti e tra questi ci sono naturalmente Ochako Uraraka e Tsuyu Asui. Sulla schiena di Gigantomachia intanto c'è una riunione in corso per i villain ma quando Toga viene a sapere che Uraraka è nei paraggi, si prepara al combattimento. Dopo aver ottenuto una capsula da Mr. Compress, si dirige in battaglia.

Intanto Ochako viene allarmata da una vecchietta che chiede di aiutare il suo Takeo. La ragazza della Yuei si precipita su e giù per i vicoli quando la vecchietta rivela di essere nient'altri che Himiko Toga trasformata. Nella casa abbandonata le due iniziano a combattere e qui inizia la loro battaglia di ideali. My Hero Academia sarà in pausa la prossima settimana.