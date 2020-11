Spoiler di My Hero Academia 290: sarà un capitolo fondamentale per Dabi

La storia di My Hero Academia sta procedendo lentamente a causa di tutte le battaglie che stanno avvenendo ultimamente. Ma grazie a questo rallentamento stiamo conoscendo al meglio tutti i personaggi coinvolti, in particolar modo i villain. Non è un segreto infatti che i generali dell'Unione dei Villain siano al centro di questa saga.

Dopo aver approfondito Twice e aver avuto un altro focus su Himiko Toga con gli ultimi capitoli, Kohei Horikoshi sembra aver cambiato bersaglio. Nel capitolo 290 di My Hero Academia in arrivo domenica su MangaPlus infatti ci sarà Dabi al centro della storia, con tanti segreti rivelati.

Tutto sembrava pronto per dare risalto a questo misterioso villain e infatti è così: il capitolo si chiamerà "Dabi Dance" e conterrà la rivelazione del segreto di Dabi. Con i primi spoiler e immagini che potete osservare in basso, veniamo a sapere che il ragazzo non è altri che il primogenito di Endeavor, come prevedevano già alcune teorie dei fan.

Dabi si rivela essere Touya sia alla madre con una registrazione in TV che al padre e al fratellino Shoto sul campo di battaglia, lasciandoli di stucco. Per il resto, Nejire Hado e Todoroki vengono separati dopo che Gigantomachia arriva sul campo di battaglia proteggendo Shigaraki. La situazione quindi non si fa rosea per gli eroi, adesso la battaglia con i villain potrebbe essere davvero quella finale.