Gli spoiler di My Hero Academia 290 sconvolgono Twitter: il manga è in trend per Dabi

Certe volte basta una scintilla piccola per scatenare il fandom di un manga o di un anime. E da quando c'è Twitter si può capire abbastanza velocemente quand'è che succede. Per My Hero Academia è capitato davvero spesso: essendo quello di Kohei Horikoshi uno dei manga più popolari, ci sono tanti fan pronti a sussultare per ogni motivo.

Il caso odierno però è relativo a un'importante rivelazione che ci sarà in My Hero Academia capitolo 290. I primi spoiler con riassunto e immagini sono già stati pubblicati in rete e questo è bastato a molti fan occidentali per far trionfare nei trend alcune parole strettamente collegate al brand supereroistico.

Senza scendere nei dettagli, che potete leggere nella nostra notizia sugli spoiler di My Hero Academia 290, questo sarà un capitolo estremamente importante per Dabi. I fan per questo hanno iniziato a taggare il nome del villain su Twitter e, se volete evitare spoiler, vi consigliamo di girare sul social network con molta cautela.

Ultimamente sta accadendo spesso a My Hero Academia di diventare trend. Dopotutto, il manga di Horikoshi ha una folta fanbase occidentale e soprattutto americana. L'ultima volta che è successo è stato in occasione del gesto di Bakugo in My Hero Academia 285, quindi poco più di un mese fa.