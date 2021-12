Spoiler per My Hero Academia 336: al Liceo Yuei si nasconde un secondo traditore?

In My Hero Academia capitolo 335 abbiamo finalmente scoperto l'identità del traditore del Liceo Yuei. Colui, o meglio colei, che lavora in gran segreto per All For One è in realtà Toru Hagakure, l'aspirante eroina dal Quirk invisibile. Ma se non fosse la sola infiltrata nelle mura del liceo?

A quanto pare, nel prossimo capitolo, in uscita domenica 5 dicembre 2021 su ManagPlus, Kohei Horikoshi ci metterà davanti a una dura verità. Non è solamente Hagakure a star tradendo i propri compagni di classe.

Nei primi spoiler di My Hero Academia 336 apparsi in rete, infatti, un altro degli aspiranti eroi della Classe 1-A confessa i propri peccati a Deku. Il secondo traditore è Yuga Aoyama, sulla cui figura cadevano diversi sospetti già da tempo. A quanto pare, l'aspirante eroe che possiede il Quirk: Navel Laser, è in combutta con la fazione dei Villain per difendere i suoi genitori.

I dettagli su questo tradimento non sono ancora chiari, così come a questo punto non è chiaro se Hagakure sia realmente una traditrice, oppure se Aoyama subdolamente voglia far ricadere la colpa addosso a lei. E se entrambi stessero lavorando per All For One, come potrebbero collaborare per distruggere lo Yuei dall'interno? Vi lasciamo infine ai risultati del settimo sondaggio di popolarità di My Hero Academia, in cui nè Aoyama nè Hagakure figurano nella top 40.