Spoiler per My Hero Academia 359: la community è in allarme per le sorti di quell'eroe

Gli spoiler di My Hero Academia 359 hanno messo in allarme la community, che si è mobilitata sui social. Il loro protagonista preferito, davvero sta per andare incontro alla morte? Ecco la situazione attuale della community di My Hero Academia.

La guerra tra Heroes e Villain imperversa violenta e anche nel capitolo 359 i lettori assisteranno a una battaglia segnata dal sangue. Così come Endeavor e Kyoka Jiro, anche un altro personaggio dell'opera, il preferito dai fan, sta per affrontare le conseguenze dello scontro.

In My Hero Academia 358 Bakugo ha scatenato il suo arsenale, ma ciò non risulterà sufficiente. Come anticipato dagli spoiler del prossimo capitolo, in arrivo questa domenica su MANGA Plus, Kacchan riporterà gravi ferite.

L'Howitzer Impact: Cluster ha debilitato Bakugo, ora privo di energie, ma non ha quasi arrecato danni a Shigaraki. Il Villain, ha a malapena subito il colpo ed è dunque pronto a farla finita. Shigaraki, sa che Bakugo è l'affetto più vicino a Midoriya e sfrutta questo legame a suo favore.

In alcuni panel spoiler del capitolo 359, vediamo la parte destra del corpo di Bakugo, completamente ustionata. Bakugo, starebbe per andare incontro alla morte e ciò ha mobilitato il fandom. In calce all'articolo, trovate alcuni commenti degli utenti, ma sui social troverete numerose preghiere per il giovane Hero dello Yuei. Riuscirà Deku a salvare il suo amico?