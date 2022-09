Spoiler per My Hero Academia 366: comincia il vero confronto

In attesa dell'arrivo di Deku, fino a ora Tomura Shigaraki ha solamente giocato contro i suoi avversari. L'intrattenimento sta però per finire, in My Hero Academia capitolo 366 sta per cominciare la battaglia finale tra heroes e villain.

In attesa del rilascio ufficiale su Weekly Shonen Jump e MangaPlus, programmato eccezionalmente per luendì 19 settembre alle ore 17 in punto, in rete sono emersi i primi spoiler di My Hero Academia 366. L'arco finale entra nel vivo.

I ricordi del passato di My Hero Academia 365 hanno portato Shigaraki verso una nuova mutazione genetica. Tomura è ormai un mostro ricoperto di mani. Il suo primo bersaglio è Mirko, che perde i sensi. In seguito, il villain attacca Mirio e gli altri Big 3, e sfonda la rete difensiva di Best Jeanist.

Improvvisamente, Mandaly avvisa trasmette un messaggio chiedendo di abbassare la barriera intorno alla fortezza volante e di trattenere dentro Shigaraki per soli due secondi. Mirio, non sapendo come fare, fa un espressione buffa costringendo il villain a ridere. Proprio in quel momento, i jet americani arrivano allo U.A. insieme a Deku, che piomba dal cielo e colpisce Shigaraki con uno smash. Deku sarà abbastanza forte per affrontare questo scontro finale di My Hero Academia?