Spoiler per My Hero Academia 399: la battaglia degli studenti della 1-A e pausa in arrivo

L'Atto Finale di My Hero Academia ha spostato l'attenzione su quella che presumibilmente è l'ultimo combattimento per All Might. L'ex Simbolo della Pace, rimasto senza Quirk, ha sfidato All For One riuscendo a distrarlo dalla sua missione principale. L'eroe non sarà più solo in questa dura battaglia.

All Might si oppone con potenza in My Hero Academia 398, ma il suo destino è già scritto, come predetto da Nighteye. Lo scontro entrerà nel suo climax in My Hero Academia 399, capitolo in uscita il 3 settembre 2023 su MangaPlus ma di cui sono stati rilasciati i primi spoiler.

Gli spoiler di My Hero Academia 399 anticipano nuovi attacchi di Armored All Might, questa volta ispirati agli allievi Tentacole e Froppy. L'eroe si rende conto però che l'unico modo per attivare il rewind di All For One è un attacco su larga scala. Il malvagio villain non si lascerà sorprendere e passerà alla controffensiva. All For One intende mostrare al mondo la morte dell'ex Simbolo della Pace e colpirà All Might fino a spegnere il suo sorriso.

Il capitolo 399 di My Hero Academia tornerà poi al parcheggio dove la seconda guerra ha avuto inizio. In quel luogo Aoyama sta sfidando Kunieda, che ha già sconfitto diversi altri heroes. Anche Aoyama è stato colpito dal nemico, ma lo studente cercherà comunque di dare il tutto per tutto con degli attacchi disperati. A quel punto, Hagakure interverrà sfruttando la sua invisibilità per direzionare uno dei laser di Aoyama.

My Hero Academia 399 tornerà poi su All Might, che è pronto ad affidare il futuro alla nuova generazione. Tutto ciò che resta a disposizione di Hercules è un potente raggio laser denominato "I Can't Stop Twinkling", in onore proprio di Aoyama. Viene segnalata poi una pausa per My Hero Academia. Il capitolo 400 di My Hero Academia dovrebbe arrivare il 10 settembre 2023.