Spoiler di My Hero Academia 402 e immagini: il giorno prescelto

Il manga di My Hero Academia è ormai nelle sue fasi finali e, pertanto, gli scontri a cui stanno assistendo i lettori sono gli ultimi della serie. C'è stato spazio, negli ultimi mesi, per la battaglia familiare dei Todoroki, ma anche per lo scontro tra liceali di Toga e Uraraka. Negli ultimi tempi però al centro c'è All Might VS All for One.

La vera forza di All Might è scomparsa con l'addio al One for All, ma la determinazione di un eroe così forte non sparisce. Dopo la morte di Stain, inizia una nuova fase del duello, raccontata negli spoiler di My Hero Academia 402. C'è spazio per Todoroki e Uraraka, svenuti ma vittoriosi, con i Twice che cominciano a sparire anche dalla Yuei. Yaoyorozu stava difendendo Hatsume, che sottolinea come la sparizione dell'orda di Twice renderà più leggera la base, permettendole di volare.

Poco distante, Shigaraki sta affrontando Deku, con quest'ultimo che ha tenuto apposta il nemico lontano. Intanto, All for One decide di ignorare All Might e attiva il suo quirk di teletrasporto per portare Shigaraki verso di sé e per dargli il proprio quirk, così da completare l'unione. Tuttavia, la volontà del ragazzo è troppo potente e rifiuta il teletrasporto, chiudendo la bocca e non facendo emergere la melma nera.

Shigaraki sa cosa sta per succedere e lo spiega a Deku, dicendo che deve andare a salvare All Might, ma facendolo lascerà indifesi tutti i suoi amici, che verranno uccisi. Dentro di sé, Deku avverte che sta svanendo la traccia di All Might dal One for All e inizia a piangere, arrivando al limite. All for One intanto arriva lì con All Might tenuto per una gamba. L'eroe però non è morto e decide di andarsene facendo un altro danno al nemico.

Con il suo ultimo oggetto di supporto, si fa esplodere per causare altri danni a All for One. My Hero Academia sarà in pausa la prossima settimana.