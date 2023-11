Spoiler per My Hero Academia 408: un legame dettato dalla determinazione

A due settimane dalla scoperta delle terribili origini di All For One in My Hero Academia 407, il manga di Kohei Horikoshi sta per tornare. In attesa del rilascio ufficiale del prossimo capitolo, scopriamo in anteprima cosa accadrà in My Hero Academia 408 attraverso gli spoiler emersi in rete. Attenti a non proseguire se non volete anticipazioni!

L'uscita di My Hero Academia 408 è prevista per domenica 3 dicembre 2023 su MangaPlus, ma sul web il capitolo è stato spoilerato per intero. Il ritorno del manga si aprirà con All For One che disintegra suo fratello Yoichi, il quale stava tentando di fuggire con la seconda vestigia di One For All Kudo. All For One conserverà una delle mani del fratello, proprio come Shigaraki ha fatto con quelle della sua famiglia.

Verrà rivelato che AFO ha dato a Yoichi il suo nome, poiché è la prima cosa che gli era stata data al mondo. I kanji di Yoichi significano infatti per "dare" e "primo". Il villain riflette anche sul fatto che suo fratello non avesse più un quirk al momento della morte. One For All fu infatti passato a Kudo, il quale a sua volta si ritroverà a riflettere sulla morte di Yoichi in compagni di Bruce, la terza vestigia del quirk. I due rivoluzionari si renderanno conto che Kudo ha in sé due quirk, il suo Gear, più il One For All di Yoichi.

Gli spoiler di My Hero Academia 408 proseguono portando i lettori avanti di un decennio, al momento dell'assassinio di Kudo e Bruce. All For One incontrò poi il dottor Kyudai Garaki, con il quale tentò di rubare l'OFA a Banjo, En e Nana Shimura senza successo. Vediamo poi la sconfitta di AFO da parte di All Might e Garaki trafugare il corpo del villain dall'obitorio.

Tornati al presente, All For One si domanda se Bakugo sia un discendente di Kudo, ma ricorda che ciò è impossibile poiché uccise qualsiasi legame vicino alla seconda vestigia. I due non sono imparentati, ma condividono gli stessi occhi determinati nel batterlo.

Il capitolo si chiuderà con All For One pronto a una mossa disperata, consumare tutte le sue energie per raggiungere Shigaraki. Se dovesse fallire, il suo corpo sarebbe talmente giovane da non permettergli più di agire.