Spoiler per My Hero Academia 410: One For All in pericolo!

Il nuovo capitolo di My Hero Academia, il 410, vedrà la luce il 25 dicembre. I lettori sanno che la fine del manga è vicina e la battaglia infuria ormai da tempo. Con le anticipazioni emerse in rete, i dubbi sull'esito di uno scontro decisivo sono stati fugati. Attenzione, seguono spoiler importantissimi sulle parti finali del manga.

Il capitolo 409 ha visto My Hero Academia dare finalmente giustizia a Bakugo, con il giovane eroe che ha dimostrato tutto il suo coraggio nell'affrontare faccia a faccia All For One. Secondo gli spoiler, il capitolo 410 si intitolerà "Addio, All For One".

Il capitolo, seguendo sempre le anticipazioni, inizia con un monologo di All For One, che ha la necessità di riunirsi con Shigaraki Tomura per rigenerarsi. Il nemico più forte di sempre è chiaramente in grave difficoltà e, portato allo stremo da Bakugo, si trasforma in bambino! "Kacchan", con le poche forze rimaste, resta in piedi di fronte ad All For One, che prova a colpirlo sparandogli un chiodo, ma fallisce, scoppiando a piangere, sconfitto. La sua degenerazione continua fino a che il corpo non scompare del tutto.

Sollevato dalla morte di All For One, Bakugo si accascia a terra e, pur non riuscendo ad imitare completamente la posa del suo idolo All Might, alza il braccio in cielo e augura buona fortuna a Deku. La narrazione si sposta poi sul protagonista del manga, Midoriya Izuku, impegnato nell'affrontare Shigaraki Tomura, l'ultima minaccia rimasta.

Il proprietario del One For All, esausto, pensa ai Quirk che gli sono rimasti per combattere. Proprio in quel momento, Shigaraki si rende conto della morte di All For One e si maledice per non aver ucciso Bakugo quando ne aveva avuto l'occasione. Subito dopo, Deku viene toccato dal quirk di pietrificazione dell'avversario, ma riesce a salvarsi sacrificando anche il potere di Hikage Shinomori, Danger Sense.

Le difficoltà aumentano per l'erede di All Might, ma il ragazzo non accenna a demordere e ci auguriamo che possa, nei prossimi capitoli, fermare definitivamente Shigaraki Tomura. Cosa ne pensate dei nuovi spoiler del manga di Horikoshi? Vi lasciamo alla sezione commenti suggerendovi 6 possibili scenari per il finale di My Hero Academia.