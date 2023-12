Spoiler per My Hero Academia 411: One For All in pericolo

La Guerra Finale di My Hero Academia ha appena subito una grossa svolta. Gli Heroes sono riusciti a conquistare un importante punto, fondamentale per il trionfo, ma dall'altra parte Tomura Shigaraki si sta dimostrando un nemico ancor più temibile di quello che si poteva pensare. Occhio agli spoiler su My Hero Academia 411!

Il capitolo 410 di My Hero Academia ha portato alla sconfitta definitiva di All For One. Il signore oscuro del male è stato battuto da Katsuki Bakugo, che però è allo stremo delle sue forze. Definitivamente al tappeto, questa volta non potrà più essere d'aiuto al suo amico Deku.

D'altra parte, My Hero Academia 410 ha privato Midoriya di uno dei suo Quirk. Shigaraki è riuscito a toccare la sua nemesi trafugandogli Danger Sense. La situazione non può che farsi ancora più pericolosa.

Gli spoiler di My Hero Academia 411 si aprono con un flashback nel mondo delle vestigia. Per Yoichi, lo scontro tra Deku e Tomura è la definitiva battaglia per il successore. C'è assoluto bisogno che Shigaraki venga sconfitto e Nana Shimura è triste nel sentirlo dire. Banjo si chiede come superare la rigenerazione del villain, ma a quel punto una mano si dirige verso di loro. A sacrificarsi per ilbene degli altri è Hikage Shinomori, colui il quale ha trasmesso a Deku il Danger Sense.

Nel presente, Shigaraki si gode il suo nuovo Quirk, attraverso il quale riesce facilmente a evitare tutti gli attacchi successivi di Deku. Secondo la Vestigia Shinomori, però, anche se i Quirk venissero rubati, la forza base di OFA rimarrebbe così come è stata immagazzinata nel Quirk stesso e non nei suoi fattori. Nello stesso momento, Shigaraki rivela di essere in grado di vedere le vestigia e di volerle distruggere.