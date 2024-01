Spoiler per My Hero Academia 412, la nascita di un nuovo Quirk?

Il capitolo 412 di My Hero Academia potrebbe essere uno dei più importanti della storia di Kōhei Horikoshi. Gli spoiler che troverete continuando a leggere sembrano anticipare grossi colpi di scena per Deku e il suo futuro da Hero.

Nel capitolo 411 di My Hero Academia, le vestigia di One For All avevano pianificato di far scappare Deku da Shigaraki, credendo che quest'ultimo fosse l'incarnazione della rovina. Tuttavia, l'hero è determinato a rimanere e combattere, in quanto è convinto che Shigaraki sia una persona da salvare.

Nel nuovo capitolo, Deku continua a combattere Shigaraki, usando i suoi Quirk per attaccarlo e difendersi. Tuttavia, Shigaraki nota che Deku sta esagerando per combattere: il ragazzo sta usando Frusta Nera per rinforzare i suoi muscoli al punto da lasciargli segni neri sulla pelle. Il villain prende in giro il ragazzo, dicendogli che vuole proteggere e salvare troppe persone per poter vincere. L'hero però non è disposto ad arrendersi e afferma che vuole salvarle lui e il ragazzo spaventato che era prima di diventare Shigaraki. Tuttavia, il villain sostiene che Tenko Shimura, ovvero il ragazzo che l'hero vuole salvare, se n'è andato per sempre lasciando il suo posto a Tomura Shigaraki. Deku però non è d'accordo in quanto è convinto che Tenko sia ancora da qualche parte dentro di lui.

A questo punto, le vestigia di Kudou scrutano i ricordi dell'hero e scoprono che la volontà di Deku di salvare le persone non ha mai vacillato. Proprio in quel momento, il braccio di Star and Stripe appare nel mondo delle vestigia e indica qualcosa mentre Kudou chiede a Deku di lasciare andare il One For All. Il pannello finale del capitolo è un flashback di All Might che dice a Deku che può diventare un eroe.

La comparsa del braccio di Star and Stripe potrebbe suggerire che Deku sia in procinto di ricevere un nuovo Quirk. Secondo voi è possibile che il ragazzo riceva il Nuovo Ordine di My Hero Academia proprio da Star and Stripe? Non resta che aspettare il 22 gennaio, quando uscirà il capitolo 412 "L'eroe più pazzo della storia" per scoprirlo.