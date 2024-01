Spoiler per My Hero Academia 413, Deku è pronto a rinunciare al suo dono più prezioso?

I fan di My Hero Academia sono in trepidante attesa del capitolo 413, che dovrebbe rivelare le conseguenze della scioccante dichiarazione di Kudo riguardo al One For All. Gli spoiler rilasciati oggi non hanno deluso, mentre si aspetta la traduzione ufficiale che sarà rilasciata lunedì 29 gennaio.

Nel capitolo 412 di My Hero Academia si è visto il braccio di Star and Stripe apparire nel mondo delle vestigia di One For All e indicare qualcosa, spingendo Kudo a chiedere a Deku di rinunciare al suo Quirk.

Secondo gli spoiler, il capitolo 413 di My Hero Academia si intitola “Pezzo di Piombo”. Il capitolo inizia con un flashback degli ultimi momenti di Star and Stripe nel mondo delle vestigia di All For One, quando la ragazza sta facendo notare ad All Might che in quel mondo è presente un bambino che piange. Dopo essersi svegliato sul campo di battaglia, All Might si rende conto che One For All si sta lentamente logorando, mentre Edgeshot gli dice che deve restare sveglio e sopravvivere se vogliono vincere. Nello stesso momento, Shigaraki si sta chiedendo per quale motivo ha appena avuto una visione di Star and Stripe nonostante la hero sia morta, e si chiede se questa sia la volontà ereditata di cui gli hanno parlato.

Nel frattempo, Kudo spiega a Deku che, in precedenza, la frustrazione e la rabbia di Shigaraki somigliavano a un pezzo di piombo informe, mentre ora quel pezzo di piombo si è solidificato trasformandosi in vero e proprio odio. Tuttavia, le vestigia di All Might notano una crepa in quella struttura d'odio, la quale rappresenta la ferita che si è aperta durante il combattimento di Tomura con Star and Stripe. Quella, dicono le vestigia dell'ex hero numero 1, è una crepa nella sua coscienza, una ferita mentale che nessun Quirk può guarire.

Proprio per questo motivo, siccome Tomura è attualmente troppo potente per essere battuto in combattimento, possono provare a sconfiggerlo dall'interno. Il modo migliore per farlo è far traboccare di potere il suo calice, per così dire, trasferendo tutti i poteri di One For All a Shigaraki. Questo allargherà la crepa e consentirà alle vestigia di influenzare direttamente la coscienza di Tomura.

Per scoprire se questo rischioso piano avrà successo non resta che aspettare l'uscita ufficiale del capitolo.