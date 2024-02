Spoiler per My Hero Academia 415: lo scontro decisivo prosegue

La battaglia di Shueisha contro il fenomeno dei leak non sta portando ai risultati sperati dall'editore giapponese. Giorni prima dell'uscita ufficiale, infatti, anche My Hero Academia 415 è stato completamente spoilerato sul web. Scopriamo in anteprima quel che accadrà, ma fate attenzione agli spoiler in arrivo.

In My Hero Academia 414 ci eravamo lasciati con Izuku Midoriya che riusciva nella prima parte del piano elaborato dalla vestigia Kudo. Deku è riuscito a trasmettere Gear Shift a Shigaraki, un passaggio di consegne che ha causato un sovrapponimento delle memorie dei due ragazzi. Ma l'aspirante eroe non può concedersi il lusso di sprecare tempo, deve tornare ad agire!

Il capitolo 415 di My Hero Academia riprenderà la storia con Yoichi che noterà la compatibilità tra One For All e All For One. I due poteri continueranno a intrecciarsi, portando a un susseguirsi di visioni, ma Deku riuscirà a sferrare un altro grande attacco. Questa volta, però, il trasferimento di OFA non riuscirà, poiché Shigaraki respingerà il colpo.

My Hero Academia 415 sposterà poi la sua attenzione. Vedremo che un drone continuerà a filmare il combattimento decisivo e che Gentle Criminal aiuterà Cementos a evacuare le persone intrappolate tra le macerie. Ci sarà anche uno scambio tra Mei e LaBrava a riguardo di Deku. Per Mei, Midoriya è un suo caro cliente a farà di tutto per fornirgli tutto ciò di cui ha bisogno in termini di attrezzature. Per LaBrava, invece, Deku è colui il quale ha permesso a lei e Gentle di rifarsi una vita.

Nel frattempo, al centro di evacuazione di Hinanjo, dove i civili guardano la trasmissione dello scontro, Ectoplasm perderà di vista Eri. La bambina scapperà via, ma verso dove? Stando alle prime indiscrezioni, la prossima settimana ci sarà pausa.