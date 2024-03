Spoiler per My Hero Academia 416: arrivano i rinforzi per Deku?

L'Atto Finale di My Hero Academia ha raggiunto un punto cruciale. Izuku Midoriya è impegnato in battaglia con Tomura Shigaraki e ha un piano ben preciso a mente. Per salvare quel bambino in lacrime nascosto nell'animo del villain, l'eroe deve rinunciare al potere che ricevette all'inizio dell'opera da All Might.

Con quel ritorno My Hero Academia potrebbe aver scelto la peggior strada possibile, ma Deku riceverà soccorsi in tempo, oppure dovrà arrendersi prima a Shigaraki? L'uscita del capitolo è prevista per il 10 marzo, ma gli spoiler di My Hero Academia 416 sono già emersi in rete.

My Hero Academia 416 riprenderà con Deku che tenterà un altro attacco, ma la scena si sposterà rapidamente nel centro di evacuazione, dove vedremo Ectoplasm fermare Eri. La bambina è determinata nel salvare il suo amico, ma il Pro Hero la aiuta a capire quanto ella sia lontana da Deku. Inoltre, il suo corno non ha raccolto abbastanza energia per aiutare Deku in modo concreto. Eri, infatti, aveva già provato a curare Aizawa, ma senza successo.

Dopo un resoconto sulla situazione generale, dove vediamo Ochaco, Hawks e Tokoyami portati in salvo, gli spoiler di My Hero Academia 416 si concludono con Deku che colpisce Shigaraki. Le memorie dei due ragazzi continuano a intersecarsi, con Midoriya che si ritrova di fronte alla casa della famiglia Shimura.