Spoiler My Hero Academia 417: uno struggente viaggio nel passato

Non manca molto all'uscita di My Hero Academia 417, ma sono già apparsi in rete gli spoiler che preannunciano un capitolo incentrato su eventi passati. Riuscirà Deku a raggiungere il suo scopo? Attenzione, seguono spoiler su My Hero Academia.

Secondo le informazioni trapelate online, il prossimo capitolo si aprirà con uno sguardo agli spettatori dello scontro tra Deku e Shigaraki che, dall'esterno, confonde parecchio, dato che Deku sembra bloccato nel bozzolo di dita del villain.

La realtà è ben diversa: Deku ha raggiunto il nucleo di Shigaraki ed è riuscito a trasferire tutti i precedenti proprietari di One For All, fatta eccezione per Nana Shimura, influenzata dai propri sentimenti su Shigaraki e respinta dal corpo del nipote.

Nel frattempo, Deku viene avvicinato da una sua versione oscura che altri non è che Shigaraki, interessato alla prossima mossa del protagonista, dopo aver scoperto il suo segreto.

Si scopre che Deku è diventato fisicamente tangibile nei ricordi di Shigaraki ed è per questo motivo che viene quasi colpito da un camion. Questo dettaglio è fondamentale perché è la prova che Deku può interagire con l'ambiente e suonare il campanello della casa degli Shimura.

Proiezioni mentali di nemici del passato di Deku iniziano a chiedere insistentemente quale sia il suo scopo, cosa voglia ottenere e per cosa si batta il giovane erede di One For All.

Deku non ha un piano d'azione chiaro e vuole concentrarsi sul momento, sul conoscere di più sul passato del suo avversario. È così che, varcando la soglia dell'abitazione degli Shimura, inizia ad assistere ad alcune scene della quotidianità di Shigaraki che, quando ancora si chiamava Tenko, veniva maltrattato dal padre, Kotarou.

Vedere il trattamento riservato da suo figlio Kotaro al nipote, Nana scoppia in lacrime e inizia a sentirsi in colpa per i trascorsi di Shigaraki, perché si rende conto che ha abbandonato la propria famiglia e non è nemmeno riuscita a sconfiggere All For One.

Questo capitolo di transizione avvicina ancor di più l'opera al finale, anche se ci sono diverse cose che sarebbe bello vedere prima della fine di My Hero Academia.

