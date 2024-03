Spoiler per My Hero Academia 418: nell'animo tormentato di un bambino

Manca poco al finale di My Hero Academia e ormai ogni tassello del puzzle narrativo si sta collocando al suo posto. Intanto, le anticipazioni emerse in rete sul capitolo 418 prevedono un ulteriore approfondimento sul passato di Shigaraki Tomura. Attenzione, da qui in avanti troverete spoiler su My Hero Academia.

Il prossimo capitolo si intitolerà "Un Piccolo Cuore" e continuerà il viaggio di Deku all'interno dell'animo di Shigaraki.

Secondo gli spoiler, il 418 si apre con Deku che osserva Tenko Shimura mentre attiva per la prima volta il suo potere di Decadenza e uccide per errore il suo cagnolino. Il nostro protagonista prova a modificare l'evento prima che accada, ma senza successo.

Quando arriva il turno della sorella di Tenko, Deku tiene direttamente le mani del villain, impedendogli di usare il Quirk e iniziando, di conseguenza, a sgretolarsi.

Questa situazione suscita la curiosità di Tenko che chiede a Deku di spiegargli il perché di un comportamento così rischioso e l'erede del One For All afferma di star agendo in questo modo semplicemente perché lo ha visto piangere.

Tenko cerca di divincolarsi dalla presa dell'avversario, sostenendo con convinzione che l'omicidio della propria famiglia è stato un atto volontario e non un errore, ma Deku non molla la presa, poiché vuole dare sollievo all'animo in pena di un ragazzino abbandonato a se stesso.

Dopo questo scambio di battute, il manga si sposta su Kotaro Shimura, padre di Tenko, impegnato a parlare con un uomo misterioso interessato ad una "stranezza" del villain che, a quanto pare, non si è ancora manifestata. Questa scena suggerisce ulteriormente che il padre di Tenko è la causa del male assoluto in My Hero Academia.

Deku capisce che il ricordo in questione non appartiene a Shigaraki Tomura, ma i due continuano ad osservare Kotaro, finché non appare la testa di All For One nel mondo delle vestigia e accusa Shigaraki di essere un debole che si sta facendo plagiare facilmente dalle parole di Deku e che, in realtà, non ha mai saputo prendere una decisione da solo.

A questo punto, è ancora possibile che il "potere dell'amicizia" concluda My Hero Academia? Oppure è troppo tardi?

Fatti una risata è uno dei più venduti oggi su