Spoiler per My Hero Academia 419, il trionfo del male assoluto?

Recentemente, My Hero Academia ha raggiunto un traguardo di vendite storico, a dimostrazione della bontà del lavoro di Kohei Horikoshi. Intanto, con l'avvicinarsi dell'uscita del capitolo 419 del manga, sono arrivati gli spoiler che ne anticipano il contenuto.

A quanto pare, il nuovo capitolo si intitola "Scopo" e si apre con un dialogo tra Deku e All For One, il quale rimprovera il protagonista per avergli sottratto il One For All e Yoichi Shigaraki. Viene spiegato che è stata la pressione psicologica esercitata da Deku su Shigaraki a consentire ad All For One di manifestarsi nuovamente nella coscienza del suo allievo.

Nel frattempo, lo Shigaraki del mondo immaginario si disintegra e scompare nel nulla, mentre All For One continua il proprio monologo lamentandosi di non essere riuscito ad ottenere il One For All in ben due occasioni.

All For One voleva qualcuno di mentalmente fragile da controllare e avere come alleato. È per questo che sceglie il padre di Shigaraki e lo incita ad avere un altro figlio per gestirlo, fin dalla nascita, con grande facilità.

Gli spoiler poi chiariscono che è stato All For One a sottrarre a Shigaraki il suo Quirk originale per donargli "Decay", generando quella spirale di eventi che ha fatto sprofondare il giovane nell'oblio.

Dopo lo spazio dedicato ad All For One, l'attenzione torna su Deku che, scagliato fuori dall'animo di Shigaraki, deve prepararsi ad affrontare uno Shigaraki posseduto da All For One, che ha l'obiettivo di conquistare il mondo.

Purtroppo, a causa dei danni subiti nel mondo onirico, anche nella realtà Deku non può più combattere, poiché ha subito gli effetti di "Decay" sulle proprie braccia.

Quando Izuku sta per essere colpito da All For One, viene sorprendentemente difeso da Sero, Ojiro e Sato. Mentre i tre compagni di classe dell'erede del One For All sono intenti a combattere contro un redivivo All For One, arriva in aiuto da un portale anche Aizawa, scusandosi del ritardo.

Cosa ne pensate delle scelte narrative fatte da Horikoshi? Prima di lasciarvi ai commenti, vi ricordiamo che l'uscita di My Hero Academia 419 è imminente.

