Spoiler per My Hero Academia 420: il ritorno di un professore e dei suoi studenti

Non manca molto all'uscita ufficiale di My Hero Academia 420 e gli spoiler emersi in rete preannunciano un capitolo interessante e coinvolgente. Proseguite pure nella lettura, ma sappiate che ci saranno spoiler!

A quanto pare, il capitolo 420 si intitola "Da Aizawa-kun" e ciò conferma l'importanza dell'amato professore all'interno delle prossime pagine dell'opera.

Il capitolo si apre su una piccola isola in cui Aizawa e Mic vedono piangere Kurogiri che, resosi conto di aver violato il corpo di Shirakumo, si rivolge a Mic chiamandolo con il suo vero nome, Yamada.

Mic non crede nei miracoli, ma è evidente che si sia aperto uno spiraglio di luce nella mente e nell'animo di Kurogiri, pur essendo a tutti gli effetti un Nomu.

Aizawa, dal canto suo, è deciso a riunire il maggior numero possibile di eroi, grazie ai portali di Kurogiri e, poco dopo, combattenti come Death Arms e Astro si offrono volontari per combattere. Ai più curiosi ricordiamo che Astro è il protagonista di Sensei no Bulge, uno dei manga creati da Kohei Horikoshi prima di My Hero Academia.

Archiviato questo momento di toccante collaborazione, il capitolo si sposta sul campo di battaglia che vede Gashly contrapporsi a Sero ed altri 13 eroi. La situazione sembra disperata ma, quando tutto sembra perduto, ecco che arrivano, con l'ausilio dei portali di Kurogiri, Ectoplasm, Kamakiri, Tokage e molti altri guerrieri in soccorso ai propri compagni.

Gli spoiler poi tornano al presente con Aizawa che, raggiunto Deku, chiede al suo allievo quanto tempo sia passato da quando ha perso le braccia. Il protagonista, privato dei propri arti nel mondo della mente, non sa rispondere.

Osservando Shigaraki, Aizawa si chiede quali siano le ragioni dietro la scarsa resistenza del villain al controllo di All For One.

A questo punto, la narrazione rivela un flashback su Eri che, con l'aiuto di Ectoplasm, si è tagliata il corno e l'ha donato ad Aizawa per farglielo usare liberamente come cura per i suoi compagni.

Grazie al nobile gesto di Eri, Deku riesce finalmente a guarire.

Il capitolo si chiude con l'epico ritorno della classe 1-A sul terreno dello scontro con All For One/Shigaraki.

Su Agenzia tradimenti. I manga di Roby (Vol. 1) è uno dei più venduti di oggi.